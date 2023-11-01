У республиканцев выдвинули условия Байдену о помощи Украине: что хотят

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден должны предоставить Конгрессу "стратегию победы". Она должна содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны. Также Гарсиа больше отчетности по предоставленному Украине оружию.

По его мнению, Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны объяснить необходимость дальнейшей помощи, то есть какое оружие отправляется и как оно может помочь Украине выиграть войну.

Республиканцы хотят, что Белый дом дал список вооружений, которые могут изменить патовую ситуацию на фронте и которые еще не получила Украина. От Казначейства и Минфина США требуют отчета перед Конгрессом об уровне исполнения санкций против России. Гарсиа также настаивает на жесткой санкционной политике против РФ со стороны США и НАТО.

Отдельным пунктом конгрессмен спросил, сходятся ли взгляды Украины и США по поводу оккупированного россиянами Крыма.

Что этому предшествовало

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей избрала нового представителя Палаты представителей США Майка Джонсона. Он предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины.

Белый дом уже заявил, что наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, где не учтена помощь Украине.