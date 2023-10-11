UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Республіканці визначили кандидата на посаду спікера Палати представників США

Фото: Стів Скаліз, кандидат на спікера Палати представників США від республіканців (flickr by list say to comer)
Автор: Іван Носальський

Кандидатом на посаду спікера Палати представників США (нижня палата Конгресу) став 57-річний Стів Скаліз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначили джерела видання, за підсумками голосування Стів Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент, прихильник Трампа Джим Джордан - 99.

Тепер для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати більшість голосів у нижній палаті Конгресу (217 голосів).

За інформацією американських ЗМІ, голосування за нового спікера відбудеться вже сьогодні, 11 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Оновлено 21:38

CNN з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Палата представників сьогодні не голосуватиме за нового спікера.

Що відомо про Скаліза

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. Він республіканець №2 у Палаті представників.

Скаліз більш консервативний, ніж Маккарті. Також він підтримує допомогу Україні у війні з Росією.

У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку.

Нагадаємо, Маккарті відправили у відставку 3 жовтня в результаті голосування у Палаті представників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАРеспубліканська партія США