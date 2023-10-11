Республіканці визначили кандидата на посаду спікера Палати представників США

Кандидатом на посаду спікера Палати представників США (нижня палата Конгресу) став 57-річний Стів Скаліз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначили джерела видання, за підсумками голосування Стів Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент, прихильник Трампа Джим Джордан - 99.
Тепер для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати більшість голосів у нижній палаті Конгресу (217 голосів).
За інформацією американських ЗМІ, голосування за нового спікера відбудеться вже сьогодні, 11 жовтня, о 22:00 за київським часом.
Оновлено 21:38
CNN з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Палата представників сьогодні не голосуватиме за нового спікера.
Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. Він республіканець №2 у Палаті представників.
Скаліз більш консервативний, ніж Маккарті. Також він підтримує допомогу Україні у війні з Росією.
У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку.
Нагадаємо, Маккарті відправили у відставку 3 жовтня в результаті голосування у Палаті представників.
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