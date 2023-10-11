Республиканцы определили кандидата на должность спикера Палаты представителей США

Как отметили источники издания, по итогам голосования Стив Скализ получил 113 голосов, а его конкурент, сторонник Трампа Джим Джордан - 99.

Теперь для того, чтобы стать новым спикером Палаты представителей США, Скализ должен получить большинство голосов в нижней палате Конгресса (217 голосов).

По информации американских СМИ, голосование за нового спикера состоится уже сегодня, 11 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Что известно о Скализе

Стоит заметить, что Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. Он республиканец № 2 в Палате представителей.

Скализа более консервативным, чем Маккарти. Также он поддерживает помощь Украине в войне с Россией.

В случае избрания на должность спикера он будет занимать эту должность до января 2025 года, если его не решат отправить в отставку.

Напомним, Маккарти отправили в отставку 3 октября в результате голосования в Палате представителей.