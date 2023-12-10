Республіканці в Сенаті підтримають пакет фінансової допомоги Україні, але за однієї умови

Сенатор пояснив відмову республіканців підтримати пакет фіндопомоги України прагненням довести необхідність припинення нелегальної міграції через південний кордон США.

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу», – зазначив Ріш.

За його словами, хоча дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це (захист кордону США. - Ред.) не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – сказав він.

Високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, сенатор-республіканець Джим Ріш послідовно підтримував Україну. Однак він, як і решта республіканців у Сенаті, не підтримав початок розгляду законопроєкту про фінансову підтримку України.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна опинилася на порозі втрати військової підтримки США через затримку в ухваленні пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, що передбачає виділення на оборонні потреби України понад 61 млрд доларів. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту більш жорсткі вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Президент США Джо Байден розкритикував таке рішення Сенату і звинуватив республіканців у політичних іграх.

Водночас Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження допомоги Україні.

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