Республіканці оголосили про дев'ятьох кандидатів на посаду спікера Палати представників

Тимчасовий спікер Палати представників Патрік МакГенрі розповів, що республіканці повернуться до Вашингтона і розпочнуть виборчий процес у вівторок.

Офіційно оголошені кандидати:

Джек Бергман Байрон Дональдс Том Еммер Кевін Герн Майк Джонсон Ден Меузер Гері Палмер Остін Скотт Піт Сешнс

Колишній спікер Кевін Маккарті підтримав Тома Еммера. Він назвав нинішню ситуацію "ганебною" та закликав конгресменів рухатись далі.

"Нам потрібно, щоб його обрали цього тижня, і рухатися далі, і не просто об’єднати партію, а зосередитись на тому, чого потребує країна. Це буде важка боротьба", - заявив Маккарті.

Вибори спікера Палати представників США

Нагадаємо, на початку жовтня конгресмени Палати представників вирішили відправити у відставку Кевіна Маккарті. Після цього розпочався процес виборів нового спікера.

Республіканці, яких більшість у нижній палаті, обрали своїм основним кандидатом Джима Джордана, який є противником допомоги Україні. Та він не зміг здобути посаду після трьох голосувань у Палаті представників - не набрав потрібної кількості голосів.