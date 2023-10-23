Республіканці оголосили про дев'ятьох кандидатів на посаду спікера Палати представників

Республіканці організували конкурс із дев’яти людей на посаду спікера Палати представників США. Члени партії проведуть голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Тимчасовий спікер Палати представників Патрік МакГенрі розповів, що республіканці повернуться до Вашингтона і розпочнуть виборчий процес у вівторок.
Офіційно оголошені кандидати:
Колишній спікер Кевін Маккарті підтримав Тома Еммера. Він назвав нинішню ситуацію "ганебною" та закликав конгресменів рухатись далі.
"Нам потрібно, щоб його обрали цього тижня, і рухатися далі, і не просто об’єднати партію, а зосередитись на тому, чого потребує країна. Це буде важка боротьба", - заявив Маккарті.
Нагадаємо, на початку жовтня конгресмени Палати представників вирішили відправити у відставку Кевіна Маккарті. Після цього розпочався процес виборів нового спікера.
Республіканці, яких більшість у нижній палаті, обрали своїм основним кандидатом Джима Джордана, який є противником допомоги Україні. Та він не зміг здобути посаду після трьох голосувань у Палаті представників - не набрав потрібної кількості голосів.
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