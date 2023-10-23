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Республиканцы объявили о девяти кандидатах на должность спикера Палаты представителей

Фото: Республиканцы объявили новый список кандидатов на должность спикера Палаты (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республиканцы организовали конкурс из девяти человек на должность спикера Палаты представителей США. Члены партии проведут голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Временный спикер Палаты представителей Патрик МакГенри рассказал, что республиканцы вернутся в Вашингтон и начнут избирательный процесс во вторник.

Официально объявленные кандидаты:

  1. Джек Бергман
  2. Байрон Дональдс
  3. Том Эммер
  4. Кевин Герн
  5. Майк Джонсон
  6. Дэн Меузер
  7. Гэри Палмер
  8. Остин Скотт
  9. Пит Сэшнс

Бывший спикер Кевин Маккарти поддержал Тома Эммера. Он назвал нынешнюю ситуацию "позорной" и призвал конгрессменов двигаться дальше.

"Нам нужно, чтобы его избрали на этой неделе, и двигаться дальше, и не просто объединить партию, а сосредоточиться на том, в чем нуждается страна. Это будет тяжелая борьба", - заявил Маккарти.

Выборы спикера Палаты представителей США

Напомним, в начале октября конгрессмены Палаты представителей решили отправить в отставку Кевина Маккарти. После этого начался процесс выборов нового спикера.

Республиканцы, которых большинство в нижней палате, избрали своим основным кандидатом Джима Джордана, являющегося противником помощи Украине. Но он не смог вступить в должность после трех голосований в Палате представителей - не набрал нужного количества голосов.

 

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