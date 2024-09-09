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Республиканцы в Конгрессе обвинили Байдена во лжи относительно вывода войск из Афганистана

Понедельник 09 сентября 2024 05:18
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Республиканцы в Конгрессе обвинили Байдена во лжи относительно вывода войск из Афганистана Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Республиканцы в Палате представителей обвинили администрацию президента США Джо Байдена во лжи американцам относительно вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Также администрацию обвинили в том, что она пожертвовала безопасностью американских солдат при выводе войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий доклад республиканцев, который цитирует Bloomberg.

В докладе говорится, что команда Байдена "вводила в заблуждение и в некоторых случаях прямо лгала американскому народу на каждом этапе вывода войск". Неудачи администрации привели непосредственно к гибели 13 американских военнослужащих в результате взрыва бомбы у ворот Эбби-Гейт в Кабуле, говорится в документе.

Расследование представителя Техаса Майкла Маккола продолжалось два года. В почти 350-страничном документе более 230 раз упоминается "администрация Байдена-Харрис".

Ни один демократ не подписался под отчетом, а представитель Грегори Микс, главный демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей во главе с Макколом, заявил, что это была партийная попытка очернить кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. Он сказал, что в отчете не были учтены ключевые выводы из опросов свидетелей, в том числе то, что США столкнулись бы с "возобновлением боевых действий с Талибаном, если бы мы не продолжили вывод войск".

Маккол не согласен, что выбор времени обнародования отчета является политически мотивированным.

В обзоре Госдепартамента 2023 года вина за вывод войск возлагается как на команду Трампа, так и на администрацию Байдена. "На высшем уровне не было достаточного рассмотрения худших сценариев и того, как быстро они могут возникнуть", - говорится в обзоре.

В докладе Маккола администрация Трампа обвиняется в том, что она вела переговоры между США и Талибаном, которые привели к соглашению о выводе войск в 2020 году, хотя большую часть вины он возлагает на представителя Трампа на переговорах, бывшего посла Залмая Халилзада, а не президента..

О том, почему США проиграли войну в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.

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