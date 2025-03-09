Республіканці намагаються не допустити урядовий "шатдаун" в США

Документ був представлений у Конгресі в суботу, 8 березня, під назвою "постійна резолюція".

За словами лідерів республіканців, законопроект на 99 сторінок помірно збільшує витрати на оборону приблизно на 6 млрд доларів порівняно з рівнем 2024 фінансового року, а витрати на невійськові потреби приблизно на 13 млрд доларів нижчі за рівень 2024 фінансового року. На охорону здоров'я ветеранів передбачені додаткові 6 млрд доларів.

Водночас, угода не передбачає фінансування надзвичайних ситуацій у разі стихійних лих та фінансування громадських проектів.

"Партійне завдання" Трампа

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі підтримати і проголосувати за законопроект про короткострокове фінансування уряду.

"Всі республіканці повинні проголосувати (будь ласка!) ТАК наступного тижня. На Америку чекають великі зміни, і я прошу вас усіх дати нам кілька місяців, щоб ми дотягнули до вересня, щоб ми могли продовжити наводити порядок у "фінансовому домі" країни", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що республіканці повинні "залишатися єдиними", і додав, що демократи "зроблять усе можливе, щоб "закрити" наш уряд, і ми не можемо цього допустити".

Слід зазначити, що в законопроекті є доповнення до фінансування, відомі як "аномалії", зокрема, скорочення на 20 млрд доларів витрат на податкове правозастосування та збільшення фінансування депортаційних операцій Імміграційної та митної служб.

Лідери Республіканської партії стверджують, що законопроект був тісно погоджений із Білим домом. Передбачені законопроектом обсяги фінансування, є нижчими за ті, що були встановлені раніше у рамках двопартійної угоди про фінансування на 2023 рік.

Демократи не згодні

Водночас, конгресмени від демократів пообіцяли заблокувати законопроект, посилаючись на істотні скорочення критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я.

Лідери Демократичної партії Гакім Джеффріс та Кетрін Кларк і голова Демократичної фракції Піт Агілар ввечері у суботу, 8 березня, заявили, що демократи не голосуватимуть за законопроект.

"Партійний республіканський законопроект про фінансування Палати представників, бездумно скорочує витрати на охорону здоров'я, продовольчу допомогу та пільги для ветеранів на 23 млрд доларів. Не менш тривожним є те, що законодавство нічого не робить для захисту соціального забезпечення, Medicare і Medicaid, наражаючи американський народ на подальший біль упродовж цього фінансового року", - йдеться у заяві лідерів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон наполегливо просуває план Республіканської партії та має намір провести голосування в Палаті представників без підтримки демократів у вівторок, 11 березня. Однак затвердити документ в обидвох палатах буде справжнім викликом, адже до 14 березня залишилося менше тижня.

"Демократи не підтримують цю пропозицію, а це означає, що республіканці потребують майже одностайної підтримки. Джонсон не має права на помилку з його незначною більшістю у 218-214 голосів і може дозволити собі втратити лише одного перебіжчика, якщо всі члени голосують і присутні на засіданні", - пише ABC News.

"Захоплення влади для Білого дому"

Член Комітету з питань асигнувань Палати представників, конгресмен від штату Коннектикут Роза Делауро, розкритикувала законопроект Республіканської партії.

"Я рішуче виступаю проти цієї безперервної резолюції на цілий рік, яка є захопленням влади для Білого дому та дозволяє безконтрольному мільярдеру Ілону Маску і президенту Трампу обкрадати американський народ", - написала вона у своїй заяві, оприлюдненій у суботу.

На думку Делауро, закривши книгу переговорів щодо законопроектів про річне фінансування, які допомагають середньому класу і захищають національну безпеку США, "мої колеги по інший бік проходу передали свою владу необраному мільярдерові".