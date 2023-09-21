Республіканці хочуть урізати допомогу Україні для схвалення оборонного бюджету США, - CNN

Лідери республіканців у Конгресі розглядають можливість скорочення допомоги Україні, щоб вийти з глухого кута в Палаті представників з питання схвалення оборонного бюджету США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Поки неясно, чи погодяться з такими змінами помірковані представники Республіканської партії.

Блок прихильників жорсткої лінії сьогодні провалили процедурне голосування щодо законопроєкту про оборону, почасти через протидію передбаченому законопроєктом виділенню Україною 300 мільйонів доларів на фінансування "Ініціативи сприяння безпеці України".

Ця ініціатива являє собою ту саму допомогу, яка фінансується ще з 2014 року, коли Росія окупувала Крим.

На що можуть витратити гроші

У законопроєкті вказується, що гроші можуть бути використані на навчання, обладнання, летальну допомогу, матеріально-технічне забезпечення, постачання, послуги, заробітну плату, утримання стипендій і розвіддані.

Законопроєкт про витрати на оборону включає в себе всі види фінансування для іноземних урядів, щоб допомогти їм.

Після невдалого голосування низка законодавців Республіканської партії вирушили до офісу партії в Палаті представників, щоб знайти вихід із ситуації.

Ця допомога Україні не є основною

CNN зазначає, що цей законопроєкт не є тією ж самою допомогою Україні, яку запросив Білий дім, проти якої також виступає низка конгресменів.

Президент США Джо Байден минулого місяця запросив у Конгресу понад 24 мільярди доларів для України та інших міжнародних потреб. Запит включає понад 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу та 7,3 мільярда доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Що цьому передувало

У липні повідомлялося, що Палата представників Конгресу США проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік. Його сума становить 886 мільярдів доларів.

Тоді член палати представників Марджорі Тейлор Грін хотіла внести кілька правок, щоб заблокувати допомогу Україні. Одна з них стосувалася 300 мільйонів доларів допомоги. Зазначається, що ці правки вдалося відкинути, допомога Україні має зберегтися.

Вона пояснила це тим, що Маккарті запропонував їй місце в Комітеті конференції. Однак Грін пообіцяла й надалі протидіяти розширенню допомоги Україні.