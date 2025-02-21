Республіканець у Конгресі повстав проти Трампа через Україну

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік не погодився з критикою Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського, висловленою ним останніми днями, і попередив, що законодавці від обох партій "готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб не допустити винагороди диктатора-комуніста Володимира Путіна за його незаконне вторгнення".

"Ми будемо використовувати всі важелі і всі голоси, наявні в нашому розпорядженні, незалежно від особистих або політичних наслідків", - написав Фіцпатрік у мережі Х.

Він заявив, що Зеленський не потребує того, щоб будь-яка країна нав'язувала йому угоду, "яка не гарантує безпеку і суверенітет українського народу, народу, який обрав його більш ніж 73% голосів".

Фіцпатрік, член комітету з розвідки Палати представників і співголова фракції Конгресу з питань України, представляє округ, що коливається, у передмісті Філадельфії.

Його заява стала однією з найрізкіших на сьогоднішній день критикою позиції Трампа щодо Росії та України з боку республіканців, які до сих пір відмовлялися використовувати свою більшість у Палаті представників і Сенаті, щоб вимагати від нього зміни курсу.

Президент давно наполягає на припиненні війни, стверджуючи, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не відбулося б, якби він був у Білому домі в лютому 2022 року. Він посилив цю критику в останні дні після того, як Україна відхилила пропозицію США про передачу більшої частини своїх найважливіших мінеральних багатств, і назвав Зеленського "диктатором".

Підтримка України залишається високою як серед республіканців, так і серед демократів. Голова Комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер, республіканець із Міссісіпі, сказав, що міністр оборони Піт Хегсет зробив "помилку новачка", заявивши у своїй промові в НАТО, що для України нереально відновити свої кордони до 2014 року - або вступити в НАТО.

Поки що невідомо, що роблять республіканці, які досі відмовлялися поривати з Трампом з багатьох інших питань, цього разу. Вони чинили мало опору розпуску Агентства США з міжнародного розвитку, планам звільнити тисячі членів федерального уряду або отриманню Департаментом урядової ефективності Ілона Маска доступу до найважливіших комп'ютерних систем по всьому уряду.

Вони також схвалили кандидатів, які викликали шалений опір. Наприклад, у Хегсета було мало управлінського досвіду, і його переслідували звинувачення у зловживанні алкоголем і сексуальних домаганнях, які він заперечував.