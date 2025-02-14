"Помилка новачка". У Сенаті США пояснили заяви Гегсета про Україну та кордони 2014 року

Міністр оборони США Піт Гегсет припустився "помилки новачка". Так можна пояснити його заяву, що повернення України до довоєнних кордонів "нереалістичне".

"Гегсет стане чудовим міністром оборони, хоча я не обирав його для цієї роботи. Але він припустився помилки новачка в Брюсселі й відмовився від частини своїх слів", - сказав республіканець Вікер виданню в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Сенатор додав, що не знає, хто написав промову Гегсета, хоча її міг написати Такер Карлсон, а "Карлсон - дурень".

Крім того, Вікер, будучи переконаним прихильником України, сказав, що він був "здивований" початковими коментарями Гегсета про Україну і "підбадьорений" тим, що новий глава Пентагону змінив курс.