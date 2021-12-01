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Решительно настроены. Украина хочет принять участие в возвращении людей на Луну

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 19:46
Решительно настроены. Украина хочет принять участие в возвращении людей на Луну Фото: глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай (facebook.com/volodymyrtaftay)
Автор: Сергей Пышкин

Украина решительно нацелена принять участие в проекте по возвращению человека на Луну. Может помочь с построением поселения на спутнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая в интервью для "Укринформа".

По словам Тафтая, Украина является подписантом программы "Артемида".

"И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса", - добавил Тафтай.

Что такое программа"Артемида"

Это программа Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по развитию пилотируемых полетов в космос. Ее главной целью является отправление первой женщины и очередного мужчины на поверхность Луны в 2024 году. Также она предусматривает начало строительства тамошней инфраструктуры, чтобы воплотить в жизнь путешествие к Марсу.

Как отметил глава Государственного космического агентства, Украина является полезным партнером для NASA, поскольку имеет существенные наработки и концепты, которые в будущем могут помочь в строительстве поселения на спутнике Земли.

"Украина имеет очень мощный потенциал, доказанный десятилетиями создания ракетной техники. Мы имеем существенные наработки. В частности, в КБ "Южное" есть концепты, способные помочь в построении Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подачи кислорода", - заметил Тафтай.

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