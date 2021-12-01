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Рішуче налаштовані. Україна хоче взяти участь в поверненні людей на Місяць

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Середа 01 грудня 2021 19:46
Рішуче налаштовані. Україна хоче взяти участь в поверненні людей на Місяць Фото: голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай (facebook.com/volodymyrtaftay)
Автор: Сергій Пишкін

Україна рішуче націлена взяти участь у проєкті з повернення людини на Місяць. Може допомогти з побудовою поселення на супутнику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Тафтая, Україна є підписантом програми "Артеміда".

"І я абсолютно впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу", - додав Тафтай.

Що таке програма "Артеміда"

Це програма Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) щодо розвитку пілотованих польотів у космос. Її головною метою є відправлення першої жінки й чергового чоловіка на поверхню Місяця у 2024 році. Також вона передбачає початок будівництва тамтешньої інфраструктури, аби втілити у життя подорож до Марсу.

Як зауважив голова Державного космічного агентства, Україна є корисним партнером для NASA, оскільки має суттєві напрацювання й концепти, які в майбутньому можуть допомогти у будівництві поселення на супутнику Землі.

"Україна має дуже потужний потенціал, доведений десятиліттями створення ракетної техніки. Ми маємо суттєві напрацювання. Зокрема, у КБ "Південне" є концепти, здатні допомогти побудові Місячного поселення, створенню відповідних енергосистем та систем життєдіяльності, подачі кисню тощо", - зауважив Тафтай.

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