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Все решили первые минуты. "Порту" обыграл "Ювентус" - 2:1

Автор: Игорь Литвиненко

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский "Порту" на собственном поле обыграл туринский "Ювентус". На два гола португальцев итальянцы ответили одним результативным действием - 2:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Уже на второй минуте счет в матче был открыт. Португальцы лишь дважды до взятия ворот касались мяча, однако забить им это не помешало. После неудачного пасса опорника туринцев Родриго Бетанкура в собственной штарфной Мехди Тареми опередил вратаря "Юве" Войцеха Щесны и переправил мяч в сетку - 1:0.

В первой половине больше мячом владели футболисты итальянского клуба, однако результативными действиями так и не отметились. А вот второй тайм стал зеркальным отражением первой 45-минутки. Уже на 19 секунде португальцы провели вторую результативную атаку в матче. Наконечником выступил Мусса Мерага, который оказался в полном одиночестве вблизи вратарской площадки, поразив во второй раз ворота "Ювентуса" - 2:0.

"Старой сеньоре" на 82-й минуте удалось отыграть один мяч - отметился Федерико Кьеза.

На последней минуте "Юве" мог рассчитывать на пенальти - в штрафной защитник португальцев задел ногу Криштиану Роналду, однако рефери нарушения не углядел. В итоге 2:1 в пользу "Порту".

Ответный матч состоится в Турине 9 марта.

Напомним, вчера в первом матче 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" разгромил на выезде "Барселону" - 4:1.

Также РБК-Украина писало, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу над "Лейпцигом" - 2:0.

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