Все вирішили перші хвилини. "Порту" обіграв "Ювентус" - 2:1

Вже на другій хвилині рахунок в матчі був відкритий. Португальці лише двічі до взяття воріт торкалися м'яча, проте забити їм це не завадило. Після невдалого пасу опорника туринців Родріго Бетанкура у власній штарфной Мехді Тареми випередив воротаря "Юве" Войцеха Щесни і переправив м'яч у сітку - 1:0.

У першій половині більше м'ячем володіли футболісти італійського клубу, проте результативними діями так і не відзначилися. А ось другий тайм став дзеркальним відображенням першої 45-хвилинки. Вже на 19-й секунді португальці провели другу результативну атаку в матчі. Наконечником виступив Мусу Мерага, який опинився в повній самоті поблизу воротарського майданчика, вразивши вдруге ворота "Ювентуса" - 2:0.

"Старій сеньйорі" на 82-й хвилині вдалося відіграти один м'яч - відзначився Федеріко К'єза.

На останній хвилині "Юве" міг розраховувати на пенальті - в штрафний захисник португальців зачепив ногу Кріштіану Роналду, проте рефері порушення не вгледів. У підсумку 2: 1 на користь "Порту".

Матч у відповідь відбудеться в Турині 9 березня.