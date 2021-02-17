Все решили первые минуты. "Порту" обыграл "Ювентус" - 2:1

Уже на второй минуте счет в матче был открыт. Португальцы лишь дважды до взятия ворот касались мяча, однако забить им это не помешало. После неудачного пасса опорника туринцев Родриго Бетанкура в собственной штарфной Мехди Тареми опередил вратаря "Юве" Войцеха Щесны и переправил мяч в сетку - 1:0.

В первой половине больше мячом владели футболисты итальянского клуба, однако результативными действиями так и не отметились. А вот второй тайм стал зеркальным отражением первой 45-минутки. Уже на 19 секунде португальцы провели вторую результативную атаку в матче. Наконечником выступил Мусса Мерага, который оказался в полном одиночестве вблизи вратарской площадки, поразив во второй раз ворота "Ювентуса" - 2:0.

Porto is just way too good for Juventus its not even debatable pic.twitter.com/ejMRaBonWe — Bla Yaw (@obrempong__) February 17, 2021

"Старой сеньоре" на 82-й минуте удалось отыграть один мяч - отметился Федерико Кьеза.

GOAL JUVENTUS! Federico Chiesa delivers a massive late away goal that changes the outlook entirely. 2-1 Porto #UCL



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/ncd96qL4f9 — Planet Fútbol (@si_soccer) February 17, 2021

На последней минуте "Юве" мог рассчитывать на пенальти - в штрафной защитник португальцев задел ногу Криштиану Роналду, однако рефери нарушения не углядел. В итоге 2:1 в пользу "Порту".

Ответный матч состоится в Турине 9 марта.