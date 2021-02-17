Все решили первые минуты. "Порту" обыграл "Ювентус" - 2:1
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский "Порту" на собственном поле обыграл туринский "Ювентус". На два гола португальцев итальянцы ответили одним результативным действием - 2:1.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Уже на второй минуте счет в матче был открыт. Португальцы лишь дважды до взятия ворот касались мяча, однако забить им это не помешало. После неудачного пасса опорника туринцев Родриго Бетанкура в собственной штарфной Мехди Тареми опередил вратаря "Юве" Войцеха Щесны и переправил мяч в сетку - 1:0.
ARE.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2021
YOU.
SERIOUS.#PortoJuventus pic.twitter.com/p1Ne6kW5l6
В первой половине больше мячом владели футболисты итальянского клуба, однако результативными действиями так и не отметились. А вот второй тайм стал зеркальным отражением первой 45-минутки. Уже на 19 секунде португальцы провели вторую результативную атаку в матче. Наконечником выступил Мусса Мерага, который оказался в полном одиночестве вблизи вратарской площадки, поразив во второй раз ворота "Ювентуса" - 2:0.
Porto is just way too good for Juventus its not even debatable pic.twitter.com/ejMRaBonWe— Bla Yaw (@obrempong__) February 17, 2021
"Старой сеньоре" на 82-й минуте удалось отыграть один мяч - отметился Федерико Кьеза.
GOAL JUVENTUS! Federico Chiesa delivers a massive late away goal that changes the outlook entirely. 2-1 Porto #UCL— Planet Fútbol (@si_soccer) February 17, 2021
(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/ncd96qL4f9
На последней минуте "Юве" мог рассчитывать на пенальти - в штрафной защитник португальцев задел ногу Криштиану Роналду, однако рефери нарушения не углядел. В итоге 2:1 в пользу "Порту".
Ответный матч состоится в Турине 9 марта.
Напомним, вчера в первом матче 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" разгромил на выезде "Барселону" - 4:1.
Также РБК-Украина писало, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу над "Лейпцигом" - 2:0.