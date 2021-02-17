Все вирішили перші хвилини. "Порту" обіграв "Ювентус" - 2:1
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальський "Порту" на власному полі обіграв туринський "Ювентус". На два голи португальців італійці відповіли одним результативним дією - 2:1.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
Вже на другій хвилині рахунок в матчі був відкритий. Португальці лише двічі до взяття воріт торкалися м'яча, проте забити їм це не завадило. Після невдалого пасу опорника туринців Родріго Бетанкура у власній штарфной Мехді Тареми випередив воротаря "Юве" Войцеха Щесни і переправив м'яч у сітку - 1:0.
ARE.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2021
YOU.
SERIOUS.#PortoJuventus pic.twitter.com/p1Ne6kW5l6
У першій половині більше м'ячем володіли футболісти італійського клубу, проте результативними діями так і не відзначилися. А ось другий тайм став дзеркальним відображенням першої 45-хвилинки. Вже на 19-й секунді португальці провели другу результативну атаку в матчі. Наконечником виступив Мусу Мерага, який опинився в повній самоті поблизу воротарського майданчика, вразивши вдруге ворота "Ювентуса" - 2:0.
Porto is just way too good for Juventus its not even debatable pic.twitter.com/ejMRaBonWe— Bla Yaw (@obrempong__), February 17, 2021
"Старій сеньйорі" на 82-й хвилині вдалося відіграти один м'яч - відзначився Федеріко К'єза.
GOAL JUVENTUS! Federico Chiesa delivers a massive late away goal that changes the outlook entirely. 2-1 Porto #UCL— Planet Fútbol (@si_soccer) February 17, 2021
(via @TUDNUSA pic.twitter.com/ncd96qL4f9
На останній хвилині "Юве" міг розраховувати на пенальті - в штрафний захисник португальців зачепив ногу Кріштіану Роналду, проте рефері порушення не вгледів. У підсумку 2: 1 на користь "Порту".
Матч у відповідь відбудеться в Турині 9 березня.
Нагадаємо, вчора в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ "ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону" - 4:1.
Також РБК-Україна писало, що в першому матчі "Ліверпуль" здобув перемогу над "Лейпцигом" - 2:0.