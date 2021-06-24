ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Решетиловке в рамках "Большой стройки" появится инклюзивный спортцентр, - ОГА

Новина українською →
Решетиловка, Четверг 24 июня 2021 15:51
В Решетиловке в рамках "Большой стройки" появится инклюзивный спортцентр, - ОГА Фото: в Решетиловке в рамках "Большой стройки" появится инклюзивный спортцентр (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Решетиловке в рамках "Большой стройки" появится полностью инклюзивный физкультурно-спортивный и реабилитационно-восстановительный комплекс "Колос".

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, опубликовав видео со строительной площадки.

Работы начались в апреле этого года в рамках программы президента "Большая стройка". Старый спортзал демонтировали, а на его месте возводят новое 36-метровое спортивное пространство.

В комплексе также будут комнаты для спортсменов, бытовые помещения. Общая вместимость заведения составляет 30 койко-мест.

"Объект возводят в соответствии с новыми строительными нормами с обеспечением безбарьерности пространства. В этом спорткомплексе одним из направлений будет реабилитация и спортивная подготовка людей с инвалидностью", - говорит глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, комплекс в Решетиловке может стать центром развития инклюзивного спорта в области, куда будут приезжать на соревнования, тренировки и реабилитацию украинские и международные атлеты с инвалидностью.

На строительство "Колоса" потратят 45 млн гривен, значительную часть из которых предоставляет Европейский инвестиционный банк.

Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского откроют новых и отремонтированных 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
дороги Большая стройка
NEWS
Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ