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У Решетилівці в рамках "Великого будівництва" з’явиться інклюзивний спортцентр, - ОДА

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Решитилівка, Четвер 24 червня 2021 15:51
У Решетилівці в рамках "Великого будівництва" з’явиться інклюзивний спортцентр, - ОДА Фото: у Решетилівці в рамках "Великого будівництва" з’явиться інклюзивний спортцентр (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Решетилівці в рамках "Великого будівництва" з’явиться повністю інклюзивний фізкультурно-спортивний та реабілітаційно-відновлювальний комплекс "Колос".

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної державної адміністрації, опублікувавши відео з будівельного майданчику.

Роботи почались у квітні цього року в рамках програми президента "Велике будівництво". Старий спортзал демонтували, а на його місці зводять новий 36-метровий спортивний простір.

У комплексі також будуть кімнати для спортсменів, побутові приміщення. Загальна потужність закладу складає 30 ліжко-місць.

"Об’єкт зводять відповідно до нових будівельних норм із забезпеченням безбар’єрного простору. У цьому спорткомплексі одним із напрямів буде реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю", - говорить голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, комплекс у Решетилівці може стати центром розвитку інклюзивного спорту в області, куди приїжджатимуть на змагання, тренування та реабілітацію українські та міжнародні атлети з інвалідністю.

На будівництво "Колосу" витратять 45 млн гривень, значну частину з яких надає Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, як раніше повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського відкриють нових та відремонтованих 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.

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дороги Велике будівництво
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