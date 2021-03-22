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После решения суда: издательство готово допечатать "Справу Василя Стуса"

Автор: Даша Харченко

Издательство Vivat готово допечатать новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса", если будет спрос. 19 марта Киевский апелляционный суд отменил запрет на издание и распространение книги.

Об этом сказала генеральный директор издательства Юлия Орлова в комментарии "Радио Свобода".

По ее словам, у контрагентов еще есть остатки книг, и поэтому допечатывать пока не планируется.

"Но, если тираж закончится, а спрос будет, то мы согласуем с Вахтангом ту фразу, на которую отметил суд, и сделаем еще тираж", - подчеркнула Орлова.

Сейчас общий тираж книги составляет почти 99 тысяч экземпляров.

В октябре прошлого года Дарницкий районный суд обязал автора книги "Справа Василя Стуса" удалить из произведения информацию о Медведчуке. Затем 19 марта Киевский апелляционный суд разрешил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани, которую нардеп от ОПЗЖ пытался запретить.

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