Після рішення суду: видавництво готове додрукувати "Справу Василя Стуса"

З її словами,у контрагентів ще є залишки книг, і тому додрук поки не планується.

"Але, якщо наклад закінчиться, а попит буде, то ми узгодимо з Вахтангом ту фразу, на яку зауважив суд, і зробимо ще наклад", - наголосила Орлова.

Зараз загальний наклад книжки становить майже 99 тисяч екземплярів.

У жовтні минулого року Дарницький районний суд зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" видалити з твору інформацію про Медведчука. Потім 19 березня Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані, яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.