Решения НКРЭКУ о взыскании тарифа на передачу при экспорте противоречат требованиям ЕС, - ДТЭК

Фото: генерация электроэнергии (dtek.com)

Взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом написал гендиректор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для "Экономической правды".

"Взыскание платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит взятым Украиной обязательствам относительно Соглашения об Ассоциации с ЕС, Договора об учреждении Энергетического Сообщества, позиции Секретариата Энергетического Сообщества, директивам ЕС и позиции Европейского суда справедливости", - написал Бутенко.

Он отметил, что компаниями группы ДТЭК уплачено 9 млрд грн за пользование электрической сетью за период с 1 июля 2019 года.

Кроме того, по его словам, установление тарифа на передачу тока при экспорте является прямым методом препятствования экспорта электроэнергии, ведь создает дополнительное финансовое бремя для экспортеров. И подчеркнул: ни одна из стран не вводит такой платы, поскольку это приведет к двойной уплате тарифа - в стране экспорта и в стране потребления электроэнергии.

"Это является нарушением национального и международного законодательства, что существенно снижает конкурентоспособность украинской электроэнергии в Европе. В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в долгах. Экспорт электроэнергии является одним из рычагов, который может помочь отрасли выйти из кризиса", - подчеркнул Бутенко.

По его мнению, решение НКРЭКУ относительно взыскания тарифа на передачу электроэнергии при экспорте является губительным не только для энергетической отрасли, но и для экономики Украины в целом и ее имиджа на международном уровне.

Напоминаем, что ранее Секретариат Европейского Энергетического Сообщества обнародовал свою позицию относительно взимания тарифа на передачу электроэнергии при экспорте.

В частности, в заключении Секретариата ЕЭС отмечается, что взимание тарифа на передачу при экспорте противоречит статьи 41 Договора об Энергетическом Сообществе и в Соглашении об Ассоциации с ЕС.