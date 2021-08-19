Решения о нахождении войск США в Афганистане после 31 августа нет, - Пентагон
Войска США из Афганистана планируется вывести до определенной ранее даты - 31 августа. Решения о пребывании американских военных на территории страны после этого числа нет. Такой шаг потребует дополнительных переговоров с талибами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Не было никакого решения об изменении крайнего срока (о выводе войск из Афганистана - ред.), и мы нацелены сделать все, что можем, в рамках этого срока, чтобы вывезти столько людей, сколько возможно", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Он добавил, что если будет решение об изменении сроков вывода американских войск из Афганистана, то это может потребовать дополнительных переговоров с представителями радикального движения "Талибан".
"Я не думаю, что такие переговоры были", - уточнил представитель Пентагона.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что военные покинут Афганистан после того, как закончат эвакуацию американских граждан. По его словам, если вывезти всех до 31 августа не успеют, то войска могут остаться в стране и после этой даты.