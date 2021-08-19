Рішення про знаходження військ США в Афганістані після 31 серпня немає, - Пентагон

Війська США з Афганістану планується вивести до визначеної раніше дати - 31 серпня. Рішення про перебування американських військових на території країни після цього числа немає. Такий крок зажадає додаткових переговорів з талібами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі .

"Не було ніякого рішення про зміну крайнього терміну (про виведення військ з Афганістану - ред.), І ми націлені зробити все, що можемо, в рамках цього терміну, щоб вивезти стільки людей, скільки можливо", - сказав Кірбі в ході брифінгу.

Він додав, що якщо буде рішення про зміну термінів виведення американських військ з Афганістану, то це може зажадати додаткових переговорів з представниками радикального руху "Талібан".

"Я не думаю, що такі переговори були", - уточнив представник Пентагону.