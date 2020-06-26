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Из-за решений КСУ госбюджет теряет десятки млрд гривен, - Вениславский

Новости » Политика     26.06.2020 - 15:38
Из-за решений КСУ госбюджет теряет десятки млрд гривен, - Вениславский
Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

Представитель президента завил, что другого механизма пока нет, по этому решения надо исполнять

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что нагрузка на госбюджет Украины составляет уже десятки миллиардов гривен. Это из-за признания КСУ законов по отмене льгот, компенсаций и соцгарантий неконституционными.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Его удивляет скорость, с которой Конституционный Суд признает неконституционными законы, косвенно касающиеся их финансового обеспечения.

"Сейчас каждый судья КСУ и так каждый месяц получает деньги, очень существенные даже в сравнении с европейскими странами, плюс еще 2,5-3 млн гривен выходной помощи. Это вызывает вопросы, насколько это обоснованно и правильно",- сказал Вениславский.

Напомним, Вениславский также заявил, что у него есть вопросы к решению КСУ о признании неконституционной ст. 375 Уголовного кодекса.

Ранее РБК-Украина писало, что Конституционный суд просят отменить закон, которым запрещается уголовное преследование участников Майдана.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Конституционный суд Украинырешение
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