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Решение закупать ток из РФ и Беларуси портит отношения с западными партнерами, - дипломат

Автор: РБК-Украина

Решение импортировать электрическую энергии из России и Беларуси свидетельствует о неспособности украинской власти держаться последовательной позиции в международной политике.

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Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "Украина 24".

"Это свидетельствует о том, что украинская власть не держится последовательности, не держит линию, которая является определяющей для того, чтобы наши отношения с западными партнерами были неизменными", - отметил дипломат.

Напомним, 3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 80 млн кВт часов на сумму около 110 млн грн.

Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.

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