Решение о выходе областей из "красной" зоны будет сегодня, - источник

Решение об ослаблении карантина в областях Украины примут уже сегодня. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС проводит заседание.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

Как сообщил собеседник издания, комиссия уже проводит заседание и решение о карантине будет в ближайшее время.

Отметим, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.