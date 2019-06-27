Решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Глава государства подчеркнул, что во время поездки в ЕС поднимал на переговорах с европейскими лидерами вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отметили, что это дело уже решено.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ... Каждый из этих людей говорил мне: Владимир, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... Это решение было уже давно", - сказал он.

Зеленский жалеет, что во время таких переговоров его позицию не услышали.

"Я об этом говорил за рубежом, к сожалению, меня не услышали. Решение было давно принято... Я делал все, что я могу, но это было постфактум. Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне, что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло", - заявил глава государства.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство иностранных дел Украины отзывает посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу.

Подчеркнем, в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против Российской Федерации украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ.