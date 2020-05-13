Решение о возобновлении сезона НБА примут в течение месяца

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено принять решение о возможном возобновлении сезона в течение двух - четырех недель. Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Накануне состоялась конференция в онлайн-режиме между комиссаром ассоциации Адамом Сильвером и Советом управляющих НБА.

"Комиссионер НБА Сильвер заявил Совету управляющих, что он рассчитывает на то, что решение о возобновлении сезона будет принято в срок от 2 до 4 недель", - написал Чарания.

Отмечается, что впервые с момента приостановки текущего сезона НБА в марте из-за пандемии коронавируса названы конкретные сроки.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что он не может гарантировать безопасность игроков, если игра возобновится, но заверил их, что лига сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально возможные условия безопасности.

На момент паузы в регулярном сезоне команды провели от 63 до 67 матчей из 82 запланированных.

Напомним, с 8 мая лига разрешила командам открыть тренировочные базы в штатах с ослабленным режимом самоизоляции.