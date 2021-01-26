Решение ВАКС о закрытии "Роттердам+" положит конец всем спекуляциям, - экс-генпрокурор

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Офиса генерального прокурора и Высшего антикоррупционного суда относительно закрытия дела "Роттердам+" являются окончательными, бесповоротными и должны положить конец всем спекуляциям относительно этого дела.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире "Украина 24".

"Можно говорить что угодно, любые мысли высказывать, но высказывания должны закончиться там, где есть решение ответственного за это прокурора. А как мне известно, там лично генеральный прокурор принимал решение по этому вопросу. Генеральный прокурор, когда принимает решение, то он отвечает за это решение. И второе - подтвердили это решение в ВАКС. Поэтому, знаете, я за процесс и за правду", - заявил Пискун.

Экс-генпрокурор также подчеркнул, что решение САП о повторном закрытии дела "Роттердам+" было более чем ожидаемым и логичным.

"До этого все двигалось, начиная с 27 августа 2020 года. Тогда было вынесено первое решение, которое несколько раз было поддержано и антикоррупционным прокурором, и Высшим антикоррупционным судом", - добавил он.

Напомним, 21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

Соответствующее решение ранее было подтверждено Офисом генерального прокурора, Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Расследование длилось почти 4 года и следствие не установило убытки от действия формулы. Более 10 украинских и международных экспертиз подтвердили, что формула была законной и обоснованной.