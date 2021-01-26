Рішення ВАКС щодо закриття "Роттердам+" покладе край всім спекуляціям, - екс-генпрокурор

Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Укрїана)

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу генерального прокурора та Вищого антикорупційного суду стосовно закриття справи "Роттердам+" є остаточними, безповоротними і мають покласти край всім спекуляціям щодо цієї справи.

Про це заявив екс-генеральний прокурор Святослав Піскун в ефірі "Україна 24".

"Можна говорити що завгодно, будь-які думки висловлювати, але висловлювання повинні закінчитися там, де є рішення відповідального за це прокурора. А як мені відомо, там особисто генеральний прокурор приймав рішення з цього питання. Генеральний прокурор, коли приймає рішення, то він відповідає за це рішення. І друге - підтвердили це рішення у ВАКС. Тому, знаєте, я за процес і за правду", - заявив Піскун.

Екс-генпрокурор також наголосив, що рішення САП про повторне закриття справи "Роттердам+" було більш ніж очікуваним і логічним.

"До цього все рухалось, починаючи з 27 серпня 2020 року. Тоді було винесено перше рішення, яке декілька раз було підтримано і антикорупційним прокурором, і Вищим антикорупційним судом", - додав він.

Нагадаємо, 21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

Відповідне рішення раніше було підтверджено Офісом генерального прокурора, Вищим антикорупційним судом і Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

Розслідування тривало майже 4 роки і слідство не встановило збитки від дії формули. Понад 10 українських та міжнародних експертиз підтвердили, що формула була законною і обґрунтованою.