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Решение о увольнение 4 из 6 членов НКРЭКУ отложено на время апелляции

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 10:34
Решение о увольнение 4 из 6 членов НКРЭКУ отложено на время апелляции Фото: решение о увольнение членов НКРЭКУ отложено на время апелляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров подал апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева о необходимости увольнения 4 членов НКРЭКУ, срок полномочий которых истек.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале "Судебная власть Украины".

Суд признал незаконными полномочия 4 членов НКРЭКУ - Валерия Тарасюка, Ольги Бабий, Алексея Магды и Руслана Кайдаша. Он обязал правительство уволить этих членов и провести новый открытый конкурс, в котором они также могут принять участие.

Такое решение суд вынес еще 16 марта, оно должно было вступить в силу 30 апреля, однако правительство решило подать апелляционную жалобу.

Дата рассмотрения апелляции на текущий момент не установлена и вопрос увольнения этих чиновников отложен до вынесения апелляции.

Окружной админсуд пришел к выводу о нелегитимности 4 из 6 членов НКРЭКУ, поскольку они были назначены временно, сроком на 3 месяца, до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ на основании открытого конкурсного отбора.

Соответственно, согласно решению суда, после истечения срока пребывания на должности этих 4 временных членов, то есть с января 2020 года, решения НКРЭКУ принимаются неправомочным и некомпетентным составом.

Решение суда принято по иску компании ООО "Техноинвест" (Киевская область).

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члены комиссии, включая главу Тарасюка, по-прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.

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