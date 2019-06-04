Решение об участии "Олимпика" в УПЛ будет принято на собрании клубов

Украинская Премьер-лига (УПЛ) сделала официальное заявление относительно информации о судьбе донецкого "Олимпика". Об этом сообщается на сайте организации.

Как говорится в заявлении, вопрос о составе участников УПЛ на сезон 2019/20, согласно регламенту, будет решаться на общем собрании клубов, которое запланировано на 12 июня.

Решение будет принято исходя из результатов чемпионата УПЛ сезона 2018/19 и результатов процедуры аттестации футбольных клубов, в том числе с учетом окончательного решения компетентных органов УАФ по аттестату "Олимпика" на право участия в соревнованиях УПЛ.

"УПЛ обращается к СМИ с просьбой не спекулировать на этой теме и дождаться официальных решений", - говорится в сообщении.

Напомним, "Олимпик" на своем сайте сообщил, что УАФ отказала клуба в выдаче аттестата на сезон Премьер-лиги 2019/20. Однако позже донецький клуб удалил новость с официального сайта.