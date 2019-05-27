Решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ, - адвокат

Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию освободить украинских моряков, "не произвело никакого впечатления" на московский суд, который 27 мая оставил под арестом четырех украинских моряков. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов, сообщает "Крым.Реалии".

Сегодня московский суд отклонил апелляции еще четырех моряков и оставил их под стражей.

"Наши адвокаты, конечно, озвучивали это (решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая, - ред.). Но никакого впечатления на суд это не произвело. Потому что команды пока нет", - отметил Полозов.

Напомним, сегодня в РФ суд должен рассмотреть апелляции последней четверки украинских моряков.

Отметим, 25 мая Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года. Но, в России заявили, что увольнять моряков не будут.

Ранее в США заявили, что надеются на то, что РФ сможет договориться с новой властью в Киеве и освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.