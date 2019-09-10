Решение суда по OPAL увеличит украинский транзит газа на 12 млрд куб. м, - PGNiG

Решение суда Европейского союза, которое ограничило доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, приведет к увеличению транзита по Украине. Об этом заявил Мацей Возняк, вице-президент полькой национальной нефтегазовой компании PGNiG, передает Biznes Alert.

Как отметил Возняк, "Газпром" будет вынужден сократить транспортировку газа по "Северному потоку" и OPAL на 12,4 млрд кубометров.

В то же время он заявил, что суда приведет к тому, что "Газпром" должен будет поддерживать транзит газа через территорию Украины.

"Это меняет переговорную позицию Украины относительно будущего транзита газа через эту страну. Срок действия транзитного договора истекает в конце года. "Газпром" объявил, что не будет его продлевать. Эти планы не смогут реализовывать без ущерба для интересов России", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, суд Европейского союза 10 сентября 2019 года по иску правительств Польши, Литвы и Латвии отменил решение Европейской комиссии от 28 октября 2016 года о монопольном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL. Суд установил, что "оспариваемое решение было принято в нарушение принципа энергетической солидарности".

Напомним, газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011года. Он связал "Северный поток" с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского "Газпрома" к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК "Нафтогаз Украины" и польский нефтегазовый оператор PGNiG.