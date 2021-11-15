Решение суда по делу "Дельта Банка" повлияет на инвестиционную привлекательность Украины

Решение Большой палаты Верховного суда, которая 16 ноября будет рассматривать спор между финкомпанией "Скай" Андрея Веревского и ПАО "Дельта Банк", Национальным банком, "Укрэксимбанком" и Фондом гарантирования вкладов относительно аукциона по продаже "масляных" активов "Дельта Банка", будет иметь существенное влияние на инвестиционную привлекательность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью НВ .

Как известно, спор тянется с 2019 года. Тогда ООО "ФК "Скай" была участником аукционов по продаже пула активов неплатежеспособного "Дельта Банка", которые находились в залоге НБУ и Укрэксимбанка", костяк которого составили кредиты, выданные, в частности, компаниям ООО "Ильичевский зерновой порт", ПАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "Ильичевская зерновая компания", ООО "Стройбуд Ильичевск".

На момент торгов задолженность по этим кредитам достигла 4,9 млрд гривен.

В залоге за ними - коммерческая недвижимость почти на 40 тыс. кв м и земельный участок под ней площадью 8,6 га; действующий масложировой производственный комплекс с наземными и морскими транспортными коммуникациями; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке.

На аукционе в марте 2019 года за лот активно боролись 3 претендента, и победила ООО "ФК "СКАЙ", остановив снижение цены на уровне 215,3 млн грн, а потом подняв предложение до 906,2 млн грн, чтобы перебить ставки конкурентов.

Но оформление результатов электронных торгов был заблокирован решением Окружного админсуда Киева по иску ООО "ФК "ОКТАНТ", которое не принимало участия в аукционе и не имело никакого отношения к кредитам или имущества из этого пула, а потому и по международной, и по украинской судебной практике не могла быть надлежащим истцом.

"За 20 лет опыта работы на европейских рынках я ни разу не сталкивался с подобной ситуацией, когда результат торгов был поставлен под сомнение судебным решением по иску стороны, которая даже не принимала участия в торгах", - подчеркнул тогда Гифорд Вест, директор по международным операциям и развитию бизнеса компании DebtX, которая проводила аукцион.

В июне 2019 года финкомпания "Скай" снова победила в торгах за эти активы, но теперь почти без конкуренции: ООО "ФК "ВЕСТА", единственная компания, кроме ООО "ФК "СКАЙ", как принимала участие в аукционе, за лот не боролась, и конечная его цена составила всего 182,5 млн грн.

"У Национального банка есть все основания полагать, что финансовая компания "Скай" прибегла к манипуляциям, которые могли повлиять на результат торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости. Так, "Скай" предложила максимальную цену в ходе первого аукциона лишь для того, чтобы актив гарантированно не достался другим претендентам, заранее зная, что сделка будет сорвана с помощью заготовленного заранее судебного решения. Такая тактика "Скай" позволила снизить привлекательность активов для конкурентов на следующем аукционе и приобрести их по минимально цене. Именно поэтому Национальный банк был вынужден отменить ранее предоставленную согласие на реализацию заложенного имущества", - заявил начальник Управления по работе с проблемными активами НБУ Олег Далеко.

В июле 2019 года Нацбанк отозвал согласование продажи этого пула, а ФГВФЛ - отменил результаты торгов, вернув полученные средства за лот.

Позже ГБР открыло уголовное производство в рамках которого проводит расследование продажи пула кредитов "Дельта Банка".

Вместе с тем ООО "ФК "Скай" обжаловал решение НБУ и Фонда в суде. Хозяйственный суд Киева 12 октября 2020 года признал действительным покупку ФК "Скай" активов "Дельта Банка", позже это решение было подтверждено Северным апелляционным судом Киева. НБУ, "Укрэксимбанк" и Фонд гарантирования вкладов не согласились с решениями судов первой и второй инстанции и подали кассационную жалобу в Верховный суд.

"16 ноября будет решаться судьба не просто одного актива, а инвестиционной привлекательности страны, таких проектов как большая приватизация и всех процессов, зависят от репутации системы продаж в Украине", - резюмирует НВ.