Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке ЧС, - Гройсман

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял распоряжение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это позволит решить чрезвычайную ситуацию в Луганской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

"Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистический может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии - газ. Если дать газ по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену электроэнергии. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. В регионе итак достаточно проблем". - отметил премьер-министр Украины.

Ранее, директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай отметил, что действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена была перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России. Поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что в Луганской области могут быть отключения электроэнергии, если не будет решения Кабмина по снижению цены на газ.

Сообщается, что Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.