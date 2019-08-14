Рішення про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку НС, - Гройсман

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, це дозволить вирішити надзвичайну ситуацію в Луганській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є друге джерело електроенергії - газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан потрібно підняти в кілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні і так досить проблем", - зазначив прем'єр-міністр України.

Раніше, директор департаменту житлово-комунального господарства Луганської обладміністрації Віталій Сурай зазначив, що діючі ціни на електроенергію не покривають вартість газу, на який змушена була перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії. Тому Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції.

Як раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що в Луганській області можуть бути відключення електроенергії, якщо не буде рішення Кабміну щодо зниження ціни на газ.

Повідомляється, що Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.