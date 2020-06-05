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Решение президента о назначении Кондратюка главой СВР является удачным, - Гвоздь

Новости » Политика     05.06.2020 - 21:59
Решение президента о назначении Кондратюка главой СВР является удачным, - Гвоздь
Фото: Валерий Кондратюк (УНИАН)

По словам экс-руководителя СВР, Кондратюк является кадровым офицером с большим опытом работы в спецслужбах

Решение президента Владимира Зеленского о назначении на должность главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка является весьма удачным.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Виктор Гвоздь, который сам в 2014-2016 годах руководил Службой внешней разведки, передает РБК-Украина.

"Назначение председателя СВР - непосредственное право президента Украины. Я считаю это назначение весьма удачным. Валерий Кондратюк имеет безусловно сильные стороны как руководитель Службы внешней разведки. Я знаю его более 20 лет. Он имеет специальное профессиональное образование, является кадровым офицером с большим опытом работы в спецслужбах в Украине и за рубежом, а также в Офисе президента. Таким образом, он работал и как соискатель разведывательной информации для государства, и как ее потребитель. События последних времен были довольно сложными для Украины, и назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела", - сказал Гвоздь.

Напомним, 5 июня президент назначил Валерия Кондратюка начальником Службы внешней разведки. Кондратюк - офицер спецслужб, генерал-лейтенант.

С 2016 по 2019 год был заместителем главы Администрации президента, а до этого возглавлял Главное управление разведки Минобороны и был начальником департамента контрразведки СБУ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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