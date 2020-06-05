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Рішення президента про призначення Кондратюка головою СЗР є вдалим, - Гвоздь

Новини » Політика     05.06.2020 - 21:59
Рішення президента про призначення Кондратюка головою СЗР є вдалим, - Гвоздь
Фото: Валерій Кондратюк (УНІАН)

За словами екс-керівника СЗР, Кондратюк є кадровим офіцером із великим досвідом роботи у спецслужбах

Рішення президента Володимира Зеленського про призначення на посаду голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка є вельми вдалим.

Про це заявив експерт з питань безпеки Віктор Гвоздь, який сам у 2014-2016 роках керував Службою зовнішньої розвідки, передає РБК-Україна.

"Призначення голови СЗР - безпосереднє право президента України. Я вважаю це призначення вельми вдалим. Валерій Кондратюк має безумовно сильні сторони як керівник Служби зовнішньої розвідки. Я знаю його понад 20 років. Він має спеціальну фахову освіту, є кадровим офіцером із великим досвідом роботи у спецслужбах в Україні та за кордоном, а також в Офісі президента. Таким чином, він працював і як здобувач розвідувальної інформації для держави, і як її споживач. Події останніх часів були доволі складними для України, і призначення Кондратюка свідчить про те, що до СЗР прийшов професіонал своєї справи", - сказав Гвоздь.

Нагадаємо, 5 червня президент призначив Валерія Кондратюка начальником Служби зовнішньої розвідки. Кондратюк - офіцер спецслужб, генерал-лейтенант.

З 2016 по 2019 рік був заступником глави Адміністрації президента, а до цього очолював Головне управління розвідки Міноборони та був начальником департаменту контррозвідки СБУ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленський
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