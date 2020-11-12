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Решение КСУ заблокировало проверку финотчетов партий для НАПК

Автор: Юлия Струк

Решение Конституционного суда Украины существенно осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции утратило право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а следовательно и полноценно верифицировать информацию в отчетах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до решения КСУ агентство могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах партий их фактическим поступлением и расходам, в частности благодаря запросам к предприятиям и физлицам.

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Политические партии ежеквартально направляют в НАПК отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, где предоставляют информацию о своей деятельности и ресурсах для ее финансирования. Ранее ведомство имело возможность проверять эту информацию, в том числе посредством запросов.

"Полноценный анализ этих отчетов является важным элементом предотвращения коррупции, ведь это помогает выявлять различные правонарушения, такие как представление политической партией заведомо недостоверных сведений в отчете. Избирателям это дает возможность понять, ведут политические партии честную финансовую политику", - отмечают в НАПК.

Напомним, в начале ноября в НАПК объяснили последствия решения Конституционного суда.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

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