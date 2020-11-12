Рішення КСУ заблокувало перевірку фінзвітів партій для НАЗК

Рішення Конституційного суду України суттєво ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій. Національне агентство з питань запобігання корупції не може повноцінно верифікувати інформацію у звітах.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції втратило право спрямовувати запити про надання інформації до підприємств та фізичних осіб, а отже й повноцінно верифікувати інформацію у звітах", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що до рішення КСУ агентство могло з’ясувати, чи відповідають дані у звітах партій їхнім фактичним надходженням та витратам, зокрема завдяки запитам до підприємств та фізосіб.

Політичні партії щоквартально надсилають до НАЗК звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, де надають інформацію про свою діяльність та ресурси для її фінансування. Раніше відомство мало змогу перевіряти цю інформацію зокрема за допомогою запитів.

"Повноцінний аналіз цих звітів є важливим елементом запобігання корупції, адже це допомагає виявляти різні правопорушення, такі як подання політичною партією завідомо недостовірних відомостей у звіті. Виборцям це дає можливість зрозуміти, чи ведуть політичні партії чесну фінансову політику", - наголошують у НАЗК.

Нагадаємо, на початку листопада у НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного суду.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. Він вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.