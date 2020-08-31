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Решение КСУ ставит под угрозу назначение нового главы НАБУ, - бюро

Киев, Понедельник 31 августа 2020 18:38
Решение КСУ ставит под угрозу назначение нового главы НАБУ, - бюро
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) по назначению директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) ставит под угрозу назначение нового главы бюро. Действующий директор Артем Сытник по закону может оставаться на должности, пока не будут внесены изменения в законодательство.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

В бюро напомнили, что признание указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ не означает автоматического увольнения. Бюро продолжает работать в штатном режиме, поскольку Сытник по закону выполняет свои полномочия.

"В то же время наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро", - отметили в бюро.

Для устранения этого риска нужно урегулировать вопрос в законодательном поле. При этом НАБУ предлагает свое участие в наработке изменений. Кроме того, сообщается, что на сегодня нет оснований назначать и.о. директора НАБУ, поскольку Сытник не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствует на рабочем месте.

Напомним, ранее назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным.

Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а все его решения на должности директора остаются законными.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали решение КСУ результатом "непродуманной политики" предыдущей власти.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныНАБУАртем Сытник
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