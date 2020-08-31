Рішення КСУ ставить під загрозу призначення нового голови НАБУ, - бюро

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо призначенням директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ставить під загрозу призначення нового голови бюро. Чинний директор Артем Ситник за законом може залишатися на посаді, поки не будуть внесені зміни до законодавства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

В бюро нагадали, що визнання указу президента про призначення Ситника на посаду директора НАБУ не означає автоматичного звільнення. Бюро продовжує працювати в штатному режимі, оскільки Ситник за законом виконує свої повноваження.

"У той же час наявність такого рішення КС ставить під загрозу можливість призначення нового директора Національного бюро", - зазначили в бюро.

Для усунення цього ризику треба врегулювати питання в законодавчому полі. При цьому НАБУ пропонує свою участь у напрацюванні змін. Крім того, повідомляється, що на сьогодні немає підстав призначати в. о. директора НАБУ, оскільки Ситник не знаходиться ані на лікарняному, ані у відпустці та не відсутній на робочому місці.

Нагадаємо, раніше призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним.

Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а всі його рішення на посаді директора залишаються законними.

В Офісі президента України Володимира Зеленського назвали рішення КСУ результатом "непродуманої політики" попередньої влади.