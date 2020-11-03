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Решение КСУ может быть основанием для пересмотра дел по исключительным обстоятельствам

Киев, Вторник 03 ноября 2020 11:37
Решение КСУ может быть основанием для пересмотра дел по исключительным обстоятельствам
Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Судьи Верховного суда рассказали о влиянии решений Конституционного суда на криминальные производства. Правовым последствием может быть применение мер как общего, так и индивидуального характера, направленных на восстановление нарушенных прав конкретного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Судьи сталкиваются с ситуациями, когда судебные решения прошли все инстанции, но, в то же время, очевидным есть нарушение прав, гарантированных Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека.

"То есть, возникает коллизия между необходимостью сохранения постоянства судебных решений и обеспечением защиты или возобновлением нарушенных прав", - сказала судья Большой палаты Верховного суда Александра Яновская.

По ее словам, решения КСУ можно сравнить с решениями Европейского суда по правам человека в аспекте применения мер общего или индивидуального характера.

Если КС признает неконституционным определение уголовной ответственности за то или иное деяние, то это является основанием для закрытия уголовного производства. Также установленная КС конституционность или неконституционность правового акта или положения является одним из исключительных обстоятельств для пересмотра дела.

"То есть, решение КС может быть основанием для пересмотра судебных решений, которые вступили в законную силу, по исключительным обстоятельствам", - сказала судья.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 производств в НАБУ и САП.

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