Рішення КСУ може бути підставою для перегляду справ за винятковими обставинами

Фото: судді КСУ (РБК-Україна)

Судді Верховного суду розповіли про вплив рішень Конституційного суду на кримінальні провадження. Правовим наслідком може бути застосування заходів як загального, так і індивідуального характеру, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Судді стикаються з ситуаціями, коли судові рішення пройшли всі інстанції, але, в той же час, очевидним є порушення прав, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини.

"Тобто, виникає колізія між необхідністю збереження сталості судових рішень і забезпеченням захисту або поновленням порушених прав", - сказала суддя Великої палати Верховного суду Олександра Яновська.

За її словами, рішення КСУ можна порівняти з рішеннями Європейського суду з прав людини у аспекті застосування заходів загального або індивідуального характеру.

Якщо КС визнає неконституційним визначення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння, то це є підставою для закриття кримінального провадження. Також встановлена КС конституційність чи неконституційність правового акта або положення є одним з виняткових обставин для перегляду справи.

"Тобто, рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набрали законної сили, за винятковими обставинами", - сказала суддя.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 виробництв в НАБУ і САП.