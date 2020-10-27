Рішення КСУ щодо антикорупційних законів загрожує євроінтеграції, - Веніславський

від: Федір Веніславський (РБК-Україна)

Рішення Конституційного суду України проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України. Сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Про це РБК-Україна сказав представник президента в КСУ Федір Веніславський.

"Якщо дії КСУ будуть продовжуватися в тому ж річище, то не можна виключати негативних наслідків", - відповів він на питання про можливу загрозу від рішень суду для євроінтеграції України і для безвізового режиму зокрема.

Веніславський підкреслив, що за наявною у нього інформацією сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, але не за незаконне збагачення.

Також скасовано право НАЗК вести моніторинг витрат і доходів суддів.

Питання внесення необхідних змін в антикорупційне законодавство, за словами представника президента, буде розглянуто після вивчення мотивувальної частини рішення КСУ.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

На початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.

Раніше повідомлялося, що в кінці листопада 2019 року набрав чинності закон президента України Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.