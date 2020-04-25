Рішення грузинських судів щодо Саакашвілі мають законну силу в Україні, - документ

Фото: Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна)

Призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним

Колишній президент Грузії і звільнений глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі у разі його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ порушить закон. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає РБК-Україна.

Як зазначає видання, згідно ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту".

Причому у законі відсутня норма, що особа повинна бути засуджена саме в Україні. Таким чином, Саакашвілі не може бути членом українського уряду, оскільки має судимість, яка не знята і не погашена в Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, де проти нього порушили ряд кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

Так, в червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеїла Саакашвілі до шести років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що у 2005 році Саакашвілі, який займав у той час пост президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі по справі "про злісне перевищенні повноважень на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури в тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство у 2006 році співробітника банку Сандро Гіргвліані.

Ще одна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.

Відзначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені в Грузії, дійсні на території України. Річ у тому, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародне визнання судових рішень у кримінальних справах та договір з Республікою Грузія про правову допомогу і правових відносинах з цивільних і кримінальних справах.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував заяву про голосування 30 квітня по призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра.

Раніше Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Михайла Саакашвілі в разі його призначення віце-прем'єром в українському уряді. За її словами, Саакашвілі може додати досвіду в ході переговорів з Міжнародним валютним фондом.