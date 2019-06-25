Решение об экстрадиции Фирташа из Австрии примут сегодня

Верховный суд Австрии 25 июня решит, должен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ быть экстрадирован в США. Об этом пишет "Радио Свобода".

Это произойдет после того, как в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. Решение принято в конце прошлой недели и выложено на 39 страницах.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.

Австрийская власть задержала Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле. Решение Верховного суда может быть обжаловано.

Напомним, ранее суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.