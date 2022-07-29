Решение должно быть сейчас: Зеленский призвал признать Россию страной-террористом

Президент отметил, что решение необходимо уже сейчас

"Должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что удар по Еленовке - это сознательное российское военное преступление, массовое убийство украинских военнопленных.

"Теперь гаранты (МККК и ООН - ред.) должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных", - сказал президент.

Ранее украинские органы власти опубликовали совместное заявление о массовом убийстве военнопленных со стороны России.

Подробнее о теракте читайте в материале "Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.