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Решение должно быть сейчас: Зеленский призвал признать Россию страной-террористом

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Россию должны признать страной-террористом после массового убийства украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что решение необходимо уже сейчас

"Должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что удар по Еленовке - это сознательное российское военное преступление, массовое убийство украинских военнопленных.

"Теперь гаранты (МККК и ООН - ред.) должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных", - сказал президент.

Ранее украинские органы власти опубликовали совместное заявление о массовом убийстве военнопленных со стороны России.

Подробнее о теракте читайте в материале "Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".

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Владимир Зеленский